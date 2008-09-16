Эксперты УЕФА ознакомились с демонтажем ”Олимпийского”

Делегация экспертов УЕФА в составе председателя департамента УЕФА по стадионам и безопасности Марка ТИММЕРА и эксперта по вопросам стадионов Давида ПЕТРИАШВИЛИ ознакомились с ходом реализации проектов стадионов Украины в рамках подготовки к ЕВРО-2012.

В первую очередь европейцы посетили НСК "Олимпийский", который превратился в строительную площадку, сообщается на официальном веб-сайте Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта.

Заместитель министра Сергей ДРАЧ поинформировал инспекторов, что все работы по реконструкции Национального спортивного комплекса "Олимпийский" ведутся в соответствии с графиком первоочередных работ.

М.ТИММЕР присутствовал при демонтаже верхушки осветительной опоры №3, которую снимали с помощью 100-метрового крана. Он отметил сложность работ, выполняемых специалистами компании "Мостобуд".

Инспекторов также ознакомили с технологией сохранения конструкций второго яруса и поинформировали, что демонтаж старых подпорных стен будет осуществляться после установления новых.

Кроме этого, для рабочей встречи с экспертами УЕФА и проведение консультаций относительно подписания договора с местной проектировочной организацией в Киев прибыли представители генерального проектанта немецкой компании GMP.

Делегация экспертов УЕФА находилась в Украине с 12 по 15 сентября.