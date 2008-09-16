Эксперты УЕФА поражены строительством стадиона в Донецке

Эксперты УЕФА по вопросам стадионов Марк ТАММЕР и Давид ПЕТРИАШВИЛИ прошлыми выходными, находясь в Донецке, осмотрели строящийся стадион «Шахтер», который будет использоваться для проведения матчей финального турнира Евро-2012.

Об этом УНИАН сообщили в Донецкой облгосадминистрации.

Осмотрев стадион, эксперты остались довольны от увиденного.

«Просто фантастически быть здесь. Это представитель стадионов последнего поколения. Поэтому будем с нетерпением ожидать открытие этого стадиона», - сказал М.ТАММЕР.

По словам Д.ПЕТРИАШВИЛИ, есть надежды на то, что все стадионы, которые будут использоваться для проведения матчей финального турнира Евро-2012, будут готовы в указанный срок, а что касается донецкого стадиона «Шахтер», то «этому стадиона не хватает лишь красивых футбольных игр».

В Донецкой ОГА отмечают, что к 25 февраля 2009 года должны закончиться все работы по строительству стадиона, после чего начнутся ландшафтные работы.