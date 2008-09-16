Кабмин предлагает 6,7 млрд. грн. на развитие автодорог

Кабинет министров предлагает выделить в 2009 году из специального фонда госбюджета 6 млрд. 696 млн. грн. на развитие и содержание автодорог общего пользования.

Об этом говорится в приложении к проекту закона о государственном бюджете Украины на 2009 г., внесенном правительством в Верховную Раду и зарегистрированном 15 сентября.

Согласно документу, на погашение обязательств по кредитам, полученным под гарантию Кабмина, на развитие сети автодорог предлагается выделить 1,78 млрд. грн.

Кроме того, проектом предусмотрено 650 млн. грн. спецфонда на строительство автомобильно-железнодорожного моста через Днепр в Киеве, а также 500 млн. грн. – на строительство и реконструкцию объездных автодорог вокруг городов в ходе подготовки и проведения в Украине Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Также в спецфонде предлагается предусмотреть 461,4 млн. грн. субвенции городскому бюджету Запорожья на строительство автотранспортной магистрали через Днепр.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году в спецфонде государственного бюджета на развитие и содержание сети автомобильных дорог Украины общего пользования заложено 5,85 млрд. грн. Кроме того, из спецфонда на погашение обязательств «Укравтодора» по кредитам, выданным под госгарантии, выделено 1,6 млрд. грн.

Согласно госбюджету-2008, государственные гарантии предоставляются «Укравтодору» на сумму до 800 млн. грн.

В госбюджете-2007 из спецфонда на развитие сети и содержание дорог было предусмотрено 5,9 млрд. грн. Кроме того, планировалось взять 4,7 млрд. грн. кредитных средств под госгарантии для развития основных магистральных дорог.