СБУ и ВВ МВД провели антитеррористическую тренировку

12:54, 16 сентября 2008
Футбол 2012
0 0

В киевском речном порту

На базе  предприятия "Столичная судоходная компания" состоялись плановые тренировки специальных подразделов борьбы с терроризмом Службы безопасности Украины и ВВ МВД Украины на объектах водного транспорта в рамках антитеррористического обеспечения подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года из футбола.

Об этом УНИАН сообщити в пресс-центре СБУ.

Целью тренировки является совершенствование практических навыков спецподразделений и взаимодействия заинтересованных ведомств под управлением Координационной группы Антитеррористического Центра.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter