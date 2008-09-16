СБУ и ВВ МВД провели антитеррористическую тренировку
12:54, 16 сентября 2008Футбол 2012
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В киевском речном порту
На базе предприятия "Столичная судоходная компания" состоялись плановые тренировки специальных подразделов борьбы с терроризмом Службы безопасности Украины и ВВ МВД Украины на объектах водного транспорта в рамках антитеррористического обеспечения подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года из футбола.
Об этом УНИАН сообщити в пресс-центре СБУ.
Целью тренировки является совершенствование практических навыков спецподразделений и взаимодействия заинтересованных ведомств под управлением Координационной группы Антитеррористического Центра.
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