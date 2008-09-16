Тимошенко приглашает чехов к подготовке Евро-2012

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО призывает чешских предпринимателей к активному участию в реализации инфраструктурных проектов в рамках подготовки к проведению в Украине Чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила в заявлении для прессы сегодня после завершения украинско-чешских межправительственных переговоров.

«Все процедуры у нас происходят на основе прозрачных тендеров, и имеет значение только качество предложений и цена. Мы были бы очень рады видеть партнеров из вашей страны», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.