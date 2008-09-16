Кабмин предлагает свыше 760 млн. грн. на развитие аэропортов

Кабинет министров предлагает выделить из государственного бюджета на 2009 год на развитие аэропортов 760,8 млн. грн.

Об этом говорится в приложении к проекту закона о государственном бюджете Украины на 2009 г., внесенному правительством в Верховную Раду и размещенному на сайте ВР под №3000.

Согласно документу, предлагается направить эти средства на строительство, реконструкцию и ремонт аэропортов как государственной, так и коммунальной собственности.

Напомним, в госбюджете на 2008 год более 1 млрд. грн. было выделено на строительство, реконструкцию и ремонт аэропортов.