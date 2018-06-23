К Евро-2012: суперпроект под шоу Верки Сердючки

К чемпионату Европы 2012 года по футболу на Киевщине начинается возведение уникального спортивного комплекса, равного которому в Украине нет. В Вышгородском районе Киевской области состоялась торжественная закладка первого камня спортивно-развлекательного комплекса (многофункционального курорта) «LITVINOVKA Entertainment». Разработчиком и реализатором уникального проекта является компания «Еврохолдинг Инвест». (К слову, в состав этого холдинга входит и промоутерская компания K2 East Promotion братьев Кличко, работающая в сфере профессионального бокса).

Торжественную закладку первого камня сопровождала грандиозная презентация проекта «LITVINOVKA Entertainment». Ничего подобного - по масштабам и массовости - мы не смогли припомнить. Сотни гостей в Литвиновке принял громадных размеров шатер, на одном из «флангов» которого разместилась сцена. В процессе всего вечера, венцом которого был салют, каждый желающий мог отведать настоящие произведения кулинарного искусства - все яства готовили здесь же, на глазах у посетителей.

Развлекательную часть программы составили выступления звезд отечественной эстрады, в числе которых, были:

Ведущие Снежана Егорова и Антон Мухарский

Группа «А.Р.М.И.Я»

Виталий Козловский

Андрей Данилко (Верка Сердючка)

Среди гостей на празднике были, конечно, и знаменитые спортсмены. В частности, одни из самых титулованных украинских профи-боксеров Вячеслав Узелков и Юрий Нужненко.

Что же будет представлять из себя сам будущий комплекс? Его изюминкой станет многофункциональная трансформируемая арена. В ней будут проводиться соревнования самого высокого уровня по боксу, волейболу, баскетболу, хоккею, фигурному катанию, теннису, легкой атлетике и т.д. А также - концерты звезд эстрады, показы мод и многое другое. Здесь соорудят и олимпийский бассейн для состязаний по всем водным видам спорта.

Тренировочное футбольное поле, сделанное по всем мировым стандартам, даст возможность принять к «Евро-2012» две-три команды. Футболистов примет пятизвездочный отель. Для семейного отдыха в Литвиновке возведут аквапарк, дельфинарий, комплекс классических бань, бунгало семейного типа и небольшой лыжный спуск. А окружать комплекс будет своеобразный заповедник - так называемый, сафари-парк с животными, обитающими в пределах Украины.

По словам главы «Еврохолдинг Инвест» Вадима Бухкалова, сдача всего комплекса планируется в 2011-ом году.

- Если у нас будет стратегический инвестор, мы сможем построить комплекс в течение трех лет, сдать его целиком и с честью принять гостей чемпионата Европы по футболу.

Стоит подчеркнуть, что проект «LITVINOVKA Entertainment» в августе включен в в «Киевскую областную целевую программу подготовки и проведения в Украине финальной части Евро-2012».

"Главред"