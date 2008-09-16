Суркис: сегодня преодолены все препятствия в подготовке ЕВРО-2012

Президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС считает, что сегодня практически преодолены все препятствия, которые были по подготовке ЕВРО-2012, а до 1 октября будет создано стратегическое управление по этому проекту.

Как передает корреспондент УНИАН, такое убеждение он выразил на общем с вице-премьер-министром Иваном ВАСЮНИКОМ брифинге в Киеве.

Как пример позитивных сдвигов президент ФФУ назвал открытие Днепропетровского стадиона “Арена ”Днепр” – первой спортивной арены к ЕВРО-2012.

“Презентация стадиона в Днепропетровске была на очень современном уровне. Эксперты УЕФА не ожидали такого. Таким образом, мы опровергаем их вопрос, сможем ли организовать на высоком уровне презентацию Чемпионата 2012”, – подчеркнул Г.СУРКИС.

Он сообщил, что эксперты УЕФА были поражены церемонией открытия стадиона и спрашивали, сколько стоит эта презентация. “Когда я назвал сумму, они очень удивились и сказали, что это намного больше, чем открытие финала Лиги чемпионов. Я считаю, что такие вещи очень положительно повлияют на отношение УЕФА к Украине как к хозяину ЕВРО-2012”, - считает президент ФФУ.

Он также отметил, что сегодня Украина проводит подготовку к ЕВРО-2012 согласно утвержденного графику и последние два месяца довели, что когда государственные структуры реально берутся за дело, можно преодолеть все негативные явления. По словам Г.СУРКИСА, за этот срок из состояния «большого риска» были выведены проблемы со стадионами, гостиницами, транспортными решениями и тому подобное.

“В настоящее время мы уже имеем все необходимы бумаги. Конечно, это лишь бумаги, но УЕФА на этом этапе и не требует от нас большего”, - прибавил президент ФФУ.

Позитивным моментом он назвал и то, что Верховная Рада Украины на этой неделе готова была принять все необходимы законопроекты ЕВРО-2012.

В то же время, Г.СУРКИС выразил надежду, что некоторые вопросы украинской команде удастся также снять в рамках выводов УЕФА 18 сентября в Швейцарии (штаб-квартире УЕФА на заседании Наблюдательного совета).

“А потому 25-26 сентября у руководства УЕФА не будут возникать дополнительные вопросы” -, подитожил он.