МЧС построит в Одессе два пожарных депо к Евро-2012

МЧС намерено построить два новых пожарных депо для обеспечения пожарной безопасности в Одессе при проведении Евро-2012.

Как рассказал помощник начальника Главного управления МЧС Украины в Одесской области по вопросам взаимодействия с общественностью Сергей ДИДКОВСКИЙ, по нормам в Одессе должно быть еще минимум 9 пожарных депо - т.е. еще в два раза больше, чем есть сейчас, однако дело стопорится из-за трудностей с выделением земли. Так что пока одесситов от огня охраняют 4 райотдела спасателей и 8 пожарных частей.

Уже сегодня Министерство выделило 800 тыс. грн на разработку проектно-сметной документации для строительства двух пожарных депо в Одессе.

Одна из пожарных частей должна быть построена на поселке Котовского в Суворовском районе, на углу улицы Добровольского и Южной дороги. Вторая - в Киевском районе города, на соединении улицы Дача Ковалевского с улицей Карла Либкнехта. На 2009, 2010, 2011 годы запланировано выделить еще по 7 млн грн и на 2012 год - 1 млн грн.

Как пояснил С.ДИДКОВСКИЙ, нормативное время прибытия подразделений к месту возгорания 5 минут, а на поселок Котовского от имеющихся частей 25-30 минут.

По его словам, о каком спасении может идти речь, если квартира выгорает за 5-10 минут? И это на данный момент. А на момент проведения чемпионата, когда в городе будет находиться намного больше людей и автотранспорта время прибытия подразделений к месту ЧП увеличится в несколько раз.

"Сегодня"