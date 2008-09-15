Сегодня состоится совместный брифинг Васюника и Суркиса

Сегодня, 15 сентября, в 16.00 состоится совместный брифинг вице-премьер-министра Украины Ивана ВАСЮНИКА и президента Федерации футбола Украины Григория СУРКИСА по итогам заседания Организационного комитета по подготовке и проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета Министров.

Брифинг состоится в пресс-центре Кабмина по адресу: улица Грушевского, 12/2.

Аккредитация журналистов проводится до 14.00 15 сентября по телефонам: 256-62-71, 8-067-964-34-59.