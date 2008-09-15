Ющенко обещает помочь Днепропетровску

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ожидает от властей Днепропетровска перестройки транспортной и гостиничной инфраструктуры для проведения Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая на торжественной церемонии открытия нового стадиона «Днепр» в Днепропетровске в воскресенье.

Президент сказал, что после открытия новой футбольной арены перед Днепропетровском стоят новые задачи – подготовить город, в частности, транспортную и гостиничную инфраструктуру к приему многочисленных гостей Евро-2012.

«Я ожидаю от местных властей быстрого решения земельных вопросов для строительства высококлассной гостиницы и надлежащего финансирования транспортных проектов со стороны украинского правительства», - отметил Глава государства.

Он выразил уверенность, что власти Днепропетровска справится с этими задачами и построят все необходимые объекты.

Со своей стороны В.ЮЩЕНКО пообещал, что город получит от него полное содействие и поддержку.