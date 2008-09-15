Ющенко делает первый удар из центра

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет открытие нового футбольного стадиона "Арена-Днепр" в Днепропетровске первым реальным шагом для проведения Евро-2012..

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая на торжественной церемонии открытия новой спортивной арены «Днепр» в Днепропетровске в воскресенье.

Президет поздравил весь Днепропетровск с открытием нового стадиона и отметил, что «это подарок Днепропетровска всей Украине», поскольку на этом стадионе будут проходить матчи финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

В.ЮЩЕНКО отметил, что проведение чемпионата является большой честью и ответственностью для Украинского государства. «Вы первые сделали реальный шаг для проведения чемпионата», - подчеркнул Президент.

Он прибавил, что эта новая спортивная арена вдохновит днепропетровских футболистов на покорение новых футбольных высот.

Президент Украины сделал первый символический удар по мячу из центра поля.

Справка УНИАН. Современный стадион "Арена-Днепр" построен на месте бывшего стадиона "Металлург". Строительство началось в апреле 2005 года - стоимость проекта составила 40 млн. евро. Общее количество мест для зрителей на новом стадионе - 31 тысяча, а игровое поле имеет травяной газон с подогревом. На стадионе построена соответствующая инфраструктура: крытые трибуны, тренажерный зал, тренерские комнаты, помещения для СМИ и судей. Отдельные условия созданы для людей с ограниченными возможностями. На сегодня стадион соответствует всем требованиям УЕФА по проведению финала Чемпионата Европы по футболу 2012 года.