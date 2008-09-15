Результаты Кубка Украины по футболу
09:59, 15 сентября 2008Футбол 2012
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Сыграны оставшиеся четыре матча
Матчами в прошедшие выходные завершилась 1/16 Кубка Украины по футболу
Оболонь - Черноморец 1:0 (Клименко 114)
Александрия - Карпаты 1:0 (Шупик 39)
ИгроСервис - Заря 0:2 (Жуниор 79, Каменюка 89)
Нива - Сталь 1:4
Напомним, что вчера сыграли:
Ильичевец - Шахтер 0:3
Феникс-Ильичевец - Кривбасс 2:1
Гелиос - Закарпатье 0:1
Днестр - Металлист 1:4
Звезда К - Ворскла 0:1
Коммунальник - Арсенал 0:3
ЦСКА - Таврия 0:3
Княжа - ФК Львов 0:2
Олком - Динамо 0:5
Крымтеплица - Днепр 1:3
Металлург З - Металлург Д 2:3
Десна - ФК Харьков 1:4
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