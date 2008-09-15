Результаты Кубка Украины по футболу

09:59, 15 сентября 2008
Футбол 2012
0 0

Сыграны оставшиеся четыре матча

Матчами в прошедшие выходные завершилась 1/16 Кубка Украины по футболу

Оболонь - Черноморец 1:0 (Клименко 114)

Александрия - Карпаты 1:0 (Шупик 39)

ИгроСервис - Заря 0:2 (Жуниор 79, Каменюка 89)

Нива - Сталь 1:4

Напомним, что вчера сыграли:

Ильичевец - Шахтер 0:3

Феникс-Ильичевец - Кривбасс 2:1

Гелиос - Закарпатье 0:1

Днестр - Металлист 1:4

Звезда К - Ворскла 0:1

Коммунальник - Арсенал 0:3

ЦСКА - Таврия 0:3

Княжа - ФК Львов 0:2

Олком - Динамо 0:5

Крымтеплица - Днепр 1:3

Металлург З - Металлург Д 2:3

Десна - ФК Харьков 1:4

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter