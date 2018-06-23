Первый кирпич нашего евро

В воскресенье в Днепропетровске откроют первую арену, которая примет матчи чемпионата Европы. Мы наконец-то перешли от планов и обещаний к практическим делам. Вообще-то стадион «Днепр» начали строить еще до известия, что Евро-2012 пройдет у нас. Местный клуб давно заслужил собственное современное «гнездо». Однако в этом плане арена становится даже примером. Нам не стоит надеяться на государство. Многие объекты, которые обязаны появиться в Украине к чемпионату Старого Света, могут рождаться с помощью частных капиталов. В стране давно созрела необходимость обновлять инфраструктуру и условия, при которых модерные комплексы будут приносить доход. И люди, которые могут это делать, давно у нас есть.

Три года строился 31-тысячный красавец «Днепр», который обошелся клубу в 40 млн евро (это еще довольно дешево).

Новая арена выросла практически в самом центре города, на месте старого стадиона «Металлург». Когда его сносили и рыли котлован, строители наткнулись на старинные, хорошо сохранившиеся гробы. Как оказалось, на этом месте еще до революции находилось дворянское кладбище. Так что заказчики строительства сделали еще и нужное дело - перезахоронили дворянские останки на одном из местных кладбищ.

На постройку «Днепра» ушло 2200 бетонных блоков - если их выложить в одну линию, 15 км получится. Укладку блоков выполняли турецкие рабочие, остальное - наши. А проект принадлежал немецкой компании Носhtief, которая занимает первое место в мире по объему строительных работ на гражданских объектах. Может, поэтому многие находят в новом стадионе много общего с ареной «Боруссии» в Менхенгладбахе.

Но у «Днепра» будут свои «фишки» - два громадных, как для таких арен, электронных видеотабло, по 60 квадратных метров каждое, складывающиеся сидения и прозрачная крыша, которая должна защитить жителей окрестных домов от шума болельщиков. Здесь впервые в Украине уложен рулонный, а не выращенный непосредственно на арене газон. А поле оснащено подогревом и системой автоматического полива. Когда попадаешь на стадион, сразу чувствуешь классную атмосферу - домашнюю, камерно-уютную. Казалось бы, вне арены исполинское солнце и невыносимая жара, а внутри, под козырьком навеса - как в зашторенной спальне. В подтрибунных помещениях «Днепра», кроме обычных раздевалок, кабинетов обследования игроков и судей, допинг-контроля и медпункта, есть еще тренажерный зал, сауна с комнатой отдыха, бассейн, массажные кабинеты, музей клуба, ресторан на целых 550 мест, буфеты и торговые точки. А снаружи - немаленькая парковка для более чем 300 авто и 20 автобусов. Все это, и еще тысячи деталей последние 60 дней (!) проверяла специальная государственная комиссия. Замечаний ей удалось найти немного, и они сразу были устранены. Генеральный менеджер проекта и строительства стадиона Клаус Петер Ворбс аж сиял от радости, когда подписывался документ о вводе «Днепра» в эксплуатацию.

- С 2005 года мы занимались этим проектом. Могу сейчас сказать, что получилось очень красивое сооружение как для города, так и для Украины. Мы выполнили все пожелания заказчика, и смею заверить, что стадион очень высокого качества. Получился хороший объект, который достойно примет матчи Евро-2012.

В воскресенье, на открытии арены, планируется грандиозное шоу, цена билетов соответствующая - 100 грн. В постановке примут участие 5 тысяч человек. После чего зрители увидят сразу два «Матча чемпионов» - «Днепр» против «Динамо» и «Спартака», составы 1983 года. Ну, и концерт устроят нешуточный прямо на стадионе - организаторы обещают «Океан Эльзы», «Токио», «Город 312», «Мумий Тролль» и «Ума Турман». А уже 28 сентября «Днепр» сыграет на своей одноименной арене первый официальный матч - против запорожского «Металлурга» в чемпионате Украины.

Тем временем

Следующий стадион - через год

Летом 2009-го обещают сдать донецкий стадион «Шахтер». Еще через год, в июне 2010-го, появятся сразу две арены - в Харькове полным ходом идет реконструкция существующей, а в Одессе только начали. Но эти два города - лишь запасные для Евро-2012. Куда важнее открытие еще двух основных арен. Стадионы во Львове и Киеве клянутся сдать к 2011 году.

"Газета по-киевски"