Харьков завершил проектирование реконструкции ”Металлиста”

В Харькове завершены работы по подготовке комплексного проекта реконструкции и строительства стадиона "Металлист", который в октябре 2008 года будет передан для экспертизы и утверждения в Кабинет Министров Украины.

Как поинформировали УНИАН в облгосадминистрации, об этом сегодня сообщил начальник управления координации подготовки и проведения финальной части "Евро-2012" Алексей ТОКАР.

Он отметил, что согласно требованиям УЕФА, в проект по реконструкции и строительству стадиона были внесены коррективы для обеспечения необходимого количества мест для людей с ограниченными возможностями, которое сейчас доведено до 100. Также доведены до нормативных показатели обзора на зрительских трибунах.

Кроме этого, по словам чиновника, построена вставка между южной и восточной трибунами стадиона, что позволило увеличить число мест на 434. Продолжаются работы по перекладке всех видов сетей снабжения. Осуществляется поэтапное строительство опор для обустройства покрытия стадиона.

О.ТОКАР заметил, что на данном этапе работы выполняются с опережением плана-графика, что вызвано подготовкой стадиона к проведению игр Кубка УЕФА с участием команды ФК "Металлист" и турецкой "Бешикташ" 2 октября, а также отборочного матча Чемпионата мира по футболу 2010 года с участием национальных сборных Украины и Хорватии 11 октября.

В ОГА прогнозируют завершение комплекса работ по строительству восточной трибуны, в том числе зрительского комплекса, подтрибунного помещения и фасада до 22 октября 2008 года.

Общая сумма финансирования строительства и реконструкции стадиона КП ОСК "Металлист" на 2008 год составляет 60 млн.грн., в том числе 40 млн.грн. из областного бюджета и 20 млн.грн. - за счет субвенции из Государственного бюджета. На сегодняшний день профинансировано 32 млн. 150 тыс. грн.

В городе также продолжается строительство учебно-тренировочных баз ФК "Металлист" и ФК "Харьков" в пгт. Высокий, а также детской Академии футбола ФК "Металлист" по ул. Плехановской, 65. Работы выполняются согласно плану и исключительно за средства инвесторов. На строительство этих объектов в текущем году уже потрачено 14 млн. 380 тыс. грн.