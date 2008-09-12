Израильтяне выбирают проект к ЧЕ-2012 в транспортной отрасли Украины

Израильская Компания «Ницан Инбар» проведет консультации со своими бизнес партнерами и финансовыми учреждениями, чтобы определить проект, который сможет реализовать в транспортной отрасли Украины к ЧЕ-2012.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины, соответствующей договоренности было достигнуто во время встречи министра Иосифа ВИНСКОГО с представителями компании в Киеве.

Й.Винский, в частности, презентовал представителям «Ницан Инбар» приоритетные проекты развития транспортной инфраструктуры, которые планируется реализовать в Украине к Евро-2012. Среди них – строительство кольцевой дороги вокруг Киева, дорог Одесса-Рени и Харьков-Щербакивка, строительство новых пассажирских терминалов в аэропорту «Львов» и «Борисполь», новых аэропортов – пассажирского в с.Большая Бугаёвка и грузового в Белой Церкви, скоростное пассажирское соединение Киев-(Дарница) - Бориспиль. Кроме этого, по его словам, Минтранссвязи намеревается реализовать ряд проектов относительно развития инфраструктуры морских портов.

Со своей стороны, представители «Ницан Инбар» презентовали опыт работы компании, ее возможности и мощности и отметили большой потенциал участия в инфраструктурных проектах мира относительно перестройки железнодорожной и дорожной инфраструктуры, а также инфраструктуры аэропортов на условиях В.О.Т. (будівництво-експлуатація-передача), концессии и государственно частного партнерства.

Стороны договорились провести консультации на экспертном уровне после того, как компания «Ницан Инбар» определится с конкретным проектом, который сможет реализовать в Украине.