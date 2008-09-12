«ТАС» проведет в Киеве турнир по мини-футболу среди журналистов

Завтра, 13 сентября, состоится Первый открытый турнир Страховой группы «ТАС» по мини-футболу на Осенний кубок «ТАС» при участии журналистов столичных СМИ.

В частности, принять участие в этом турнире согласились журналистские коллективы семи деловых СМИ Украины – информационных агентства «Украинские новости», «УНИАН», газет «КоммерсантЪ» (Украина), «Экономические известия», журналов «Профиль-Украина» и «Эксперт-Украина», а также Первого Делового телеканала, футбольные команды которых готовы встретиться с двумя командами страховой группы «ТАС» (Главного офиса и Киевской региональной дирекции) и побороться за главный приз соревнований.

Турнир состоится на базе спорткомплекса ЦСКА. Все игры состоятся на протяжении одного дня по кубковому принципу. Победитель турнира получит кубок и специальный приз от руководства СГ «ТАС». Команды, которые займут второе и третье места, будут награждены ценными подарками. Кроме этого, специальным призом отметят лучшую команду поддержки.

Как отметил председатель Правления СГ «ТАС» Дмитрий ГРИЦУТА, «в этом году в страховой группе «ТАС» успешно прошли уже два больших корпоративных турнира по мини-футболу на Зимний и Летний кубки «ТАС».

По его словам, ”идея пригласить поиграть в футбол журналистов пришла не случайно: наша компания исповедует принципы информационной открытости и активно работает со СМИ, а также выступает за развитие спорта. Мы решили расширить сферу наших контактов с журналистами за пределы профессиональных отношений”. Д.ГРИЦУТА выразил уверенность, что этот турнир при участии журналистов будет настоящим праздником спорта и в дальнейшем, возможно, станет традиционным.