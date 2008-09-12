Польша на свои дороги потратит в десять раз больше, чем Украина

В Польше на подготовку дорог к Евро-2012 будет израсходовано в десять раз больше денег, чем в Украине.

Об этом «Комментариям» сообщил глава Государственной службы автомобильных дорог «Укравтодор» Вадим ГУРЖОС.

«Сейчас государственная программа (по подготовке Украины к проведению Евро-2012) «нарисована» на 40 млрд. грн., из них только 14 млрд. грн. – спецфонд «Укравтодора». Еще 14 млрд. грн. – инвестиции потенциальных концессионеров. Однако без внесения изменений в законодательство эти средства можно считать виртуальными. Соответствующий законопроект направлен в Верховную Раду, и если он будет одобрен, то у нас есть шанс хотя бы сделать дорогу Львов – Краковец (82 км.) к Евро-2012. Остальные деньги необходимо привлекать через кредиты под госгарантии. Поэтому следует понимать, что никакого нового строительства, кроме большой кольцевой дороги вокруг Киева и трассы Львов — Краковец, не предполагается», - сказал глава «Укравтодора».

По его словам за счет запланированных программой средств в основном будут проведены работы, связанные с капитальными ремонтами, реконструкциями, которые позволят Украине привести существующие дороги между городами, где будут проходить матчи Чемпионата Европы, и западной границей в соответствие с необходимыми стандартами и обеспечить безопасность движения.

«К примеру, в Польше на подобные цели на четыре года выделено 35 млрд. евро. Половина из них – средства самой Польши, половину выделит Евросоюз. Это означает, что в Польше на подготовку дорог к Евро-2012 будет израсходовано в десять раз больше денег, чем у нас», - отметил В.ГУРЖОС.

Оценивая нынешний уровень финансирования дорожного хозяйства страны, руководитель «Укравтодора», отметил также, что «за счет нашего спецфонда Минфин решает другие проблемы». «Например, нам говорят, что на мост в Запорожье нужно выделить 365 млн. грн., на празднование 250-летия Севастополя – 65 млн. грн., а на мост в Киеве, заказчиком которого выступает «Укрзализныця», – 1,2 млрд. грн. А еще 1,6 млрд. грн. – на погашение ранее взятых кредитов. Получается, что «Укравтодор» выполняет абсолютно несвойственные ему функции и лишается половины средств, которые должны идти на дороги. Ведь оставшуюся часть необходимо распределить между объектами незавершенного строительства, работами на новых объектах и обеспечением всех мероприятий по содержанию и эксплуатации дорог. Задача явно практически невыполнимая. И пока не получается доказать Минфину, что стратегия финансирования и стратегия развития дорог абсолютно не совпадают», - резюмировал В.ГУРЖОС.