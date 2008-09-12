Михайличенко доволен игрой с казахами и счетом

Главный тренер национальной сборной Украины Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО в целом доволен игрой сборной в Казахстане. Комментируя игру, в которой его подопечные получили выездную победу − 3:1, наставник "сине-жолтых" отметил, что его установка на матч была выполнена "примерно на 75 процентов", сообщают в информ-службе ФФУ.

"Конечно, я доволен результатом поединка, ведь мы пополнили нашу копилку еще тремя очками. К тому же сборная Украины продемонстрировала более содержательную игру, чем несколькими днями ранее, – во встрече с белорусами", - отметил О.МИХАЙЛИЧЕНКО.

В то же время, по его словам, к сожалению, не обошлось без ошибок в защите, через одну из которых хозяева и смогли сократить разницу в счете. Кроме того, считает наставник сборной, дало о себе знать недостаточное взаимопонимание между игроками, ведь в таком составе заднее звено действовало впервые.