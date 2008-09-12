Львов рассказал УЕФА, что сделает с городским транспортом

Перспективные планы улучшения транспортной системы и системы мобильности во Львове были презентованы представителями аппарата городского совета во время встречи с экспертами УЕФА в Министерстве транспорта и связи Украины.

Как сообщили УНИАН во Львовском горсовете, инспекторов УЕФА убеждали заместитель городского председателя Александр ЖАРИКОВ, директор департамента ЕВРО-2012 Олег ЗАСАДНЫЙ и его заместитель Олег ВИЛЮРА.

Эксперты УЕФА, в частности, отметили, что Львов улучшает железнодорожную сеть и возобновляет существующую трамвайную и троллейбусную систему, которая будет обслуживать южную часть города, где построят новый стадион на 33 тыс. мест. Положительно были восприняты и планы относительно улучшения дорожного покрытия.

Представители львовской власти также поинформировали собравшихся, что общие гарантированные инвестиции в развитие транспорта достигают 250 млн. грн.

В целом, эксперты УЕФА отметили высокий уровень подготовки встречи представителями Львовского городского совета.