Более 100 представителей отечественных и зарубежных СМИ будут освещать церемонию открытия нового стадиона в Днепропетровске

Более ста представителей средств массовой информации Украины и зарубежья, в том числе Польши и России, выразили желание осветить трехчасовой праздник открытия нового стадиона "Арена - Днепр" в Днепропетровске, на котором будут сыграны матчи чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Об этом УНИАН сообщили в управлении прессы и информации облгосадминистрации.

В частности, два общенациональных канала - "ТЕТ" и "5 канал" - планируют 14 сентября транслировать событие в прямом эфире.

Как сообщал УНИАН, церемония открытия первого в Украине стадиона к Евро-2012 пройдёт при участии Президента Виктора ЮЩЕНКО. На неё также смогут попасть около 30 тыс. горожан и гостей Днепропетровска, который в эти выходные будет праздновать День города. Зрителям обещают грандиозное театрализированное шоу, матч ветеранов "Днепра", московского "Спартака" и киевского "Динамо", посвященный юбилейным датам завоевания днепропетровским клубом золотых медалей в чемпионатах СССР (1983 и 1988 годы).

Новый стадион днепропетровского ФК "Днепр", строительство которого началось в апреле 2005 года, вмещает 31 тыс. зрителей, имеет поле размером 105х68 м, две раздевалки, два зала для разминки, тренажерный зал, тренерские комнаты, помещения для представителей СМИ, судей, VIP-ложу на 296 мест, ресторан на 550 мест. Достойные условия также обеспечены болельщикам с ограниченными физическими возможностями.