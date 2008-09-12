В выходные Днепропетровск проверят эксперты УЕФА

В Днепропетровске 13-14 сентября будут работать эксперты УЕФА, делегированные в Украину для осмотра хода выполнения проектов стадионов Украины в рамках подготовки к чемпионату Европы по футболу 2012 года.

Об этом УНИАН сообщили в управлении прессы и информации Днепропетровской облгосадминистрации.

В состав делегации войдут руководитель подразделения стадионов и безопасности УЕФА Марк ТИММЕР, эксперт УЕФА по вопросам стадионов Давид ПЕТРИАШВИЛИ, директор исполнительной дирекции Евро-2012 Иван ФЕДОРЕНКО, эксперт Федерации футбола Украины по вопросам стадионов Андрей МИКИТИВ, заместитель директора исполнительной дирекции Евро-2012 Юрий БАРАБАШ.

В Днепропетровске эксперты планируют детально осмотреть стадион, который уже построен и будет использоваться для проведения матчей финального турнира Евро-2012.

14 сентября инспекторы примут участие в официальном открытии стадиона и посмотрят товарищескую встречу ветеранов "Днепр" (Днепропетровск) – "Спартак" (Москва).