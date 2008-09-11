Полтавщине необходимо 11,8 млрд. грн. на дороги до Евро-2012

Полтава. 11 сентября. УНИАН. Полтавской области на развитие дорожной инфраструктуры в рамках подготовки к проведению Евро-2012 необходимо 11,8 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил начальник Управления промышленности, транспорта и связи Полтавской областной государственной администрации Тарас ТКАЧЕНКО.

«Из необходимой нам суммы в государственную программу включено только 2,5 млрд. грн., что приводит к катастрофическому недофинансированию. А ведь Полтавская область - транзитный регион, на своей территории имеет две автомагистрали государственного значения. Это трассы ”Киев-Харьков-Довжанский” и ”Решетиловка-Кобеляки-Днепропетровск”. Область направляла предложения относительно финансирования этих двух дорог, которые определены и соответствующим Указом Президента. Вследствие этого можем констатировать факт катастрофического недофинансирования», - сказал Т.ТКАЧЕНКО.

В прошлом году Полтавская область получила на ремонт дорог 12,7 млн. грн.