Нацагентство ЕВРО-2012 призывает к сохранению спортивных объектов

Национальное агентство по вопросам подготовки и проведения в Украине фынальной части ЕВРО-2012 призывает власть на местах уберечь спортивные объекты и рекреационные зоны от тотальной застройки.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Агентства.

Так, 6 сентября в Киеве состоялся митинг, на котором общественность Печерска протестировала против снесения стадиона «Арсенал» и сооружение на его месте многоэтажного жилищно-офисного комплекса. Чтобы остановить тотальную застройку Киева многоэтажками и сохранить рекреационно-спортивные объекты, общественные активисты даже обращались с письмом к президенту УЕФА Мишелю ПЛАТИНИ.

Евгений ЧЕРВОНЕНКО озвучил позицию Нацагентства ЕВРО-2012 относительно этого вопроса:

«В преддверие ЕВРО-2012 Украина, как никогда, чувствует потребность в спортивных объектах. Поэтому Агентство выступает категорически против застройки рекреационных зон и спортивных площадок. Тем более нас беспокоит, когда это происходит в принимающих городах Чемпионата.

На ЕВРО-2012 к Киеву приедут болельщики, которые хотят видеть спортивные объекты, а не каменные джунгли. И если мы стремимся быть европейской, спортивной страной, власть на местах должна прислушиваться к мнению общественности, которая требует сохранить наши стадионы, парки и спортплощадки».