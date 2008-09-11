Тренер хорватов не впадает в отчаянье, впереди – Украина

До встречи с Англией сборная Хорватии на загребском "Максимире" не проигрывала. Тео Уолкотт вместе с партнерами развенчали миф о непобедимости хозяев. И все же хорваты уступили не кому-нибудь, а родоначальникам футбола с сильнейшим чемпионатом в Европе...

"Мы проиграли матч и это серьезный для нас удар, - начал пресс-конференцию главный тренер сборной Хорватии Славен Билич. - Но это поражение в одной игре, а не во всем турнире. Мы не должны посыпать голову пеплом, так как через месяц играем с Украиной. Я верю в свою команду, мы должны вернуться на старый, победный путь. Англия заслужила эту большую победу. Благодарен своим парням, которые боролись до конца, а также зрителям за их феноменальную поддержку до финального свистка".

В английской сборной на поле вышли семь игроков, которые играли в финале Лиги чемпионов. У них огромный опыт и высокий уровень, который они продемонстрировали на "Максимире". Билич считает, что второй пропущенный гол предопределил судьбу поединка.

"В первой тайме и начале второго мы играли на равных. Я бы даже сказал, что до пропущенного мяча мы даже доминировали. Однако игра пошла в другом направлении. Кто такой Уолкотт, мы прекрасно знали, как он играет, но первую же возможность он использовал. В перерыве я сказал игрокам, что они хорошо работают, но просто надо быть осторожным. Англичане жестоко наказали нас за каждую допущенную ошибку, поэтому катастрофа все же произошла".

"Чтобы сохранить прочность обороны после удаления Роберта Ковача тактика команды изменилась с 4-4-2 на 4-4-1, однако она не принесла желаемого результата. По видеоповтору мне кажется, что фол Ковача не тянул на красную карточку. Но так как у Коула пошла кровь, арбитру пришлось удалять. Уверен, что Роберт нанес не умышленный удар", - резюмировал Билич.

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