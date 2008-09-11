Результаты отборочных матчей ЧМ-2010 в Европе

11:21, 11 сентября 2008
Футбол 2012
60 0

Соперники сборной России потеряли очки

ЧМ-2010. Отборочный турнир. Европа. 2-й тур

Группа 1

Албания - Мальта - 3:0

Голы: Богдани, 45, Дуро, 83, Далку, 89

Швеция - Венгрия - 2:1

Голы: Чельстрем, 54, Хольмен, 63 - Рудольф, 90

Португалия - Дания - 2:3

Голы: Нани, 42, Деку, 86 - пенальти - Бендтнер, 84, Поульсен, 90, Йенсен, 90

Страна  И О

Албания 2 4

Дания 2 4

Швеция 2 4

Португалия 2 3

Венгрия 2 1

Мальта 2 0

Группа 2

Швейцария - Люксембург - 1:2

Голы: Нкуфо, 43 - Страссер, 29, Левек, 86

Молдавия - Израиль - 1:2

Голы: Пикущак, 1 - Голан, 39, Сабан, 45

Латвия - Греция - 0:2

Голы: Гекас, 10, 50

Греция 2 6

Израиль 2 4

Латвия 2 3

Люксембург 2 3

Швейцария 2 1

Молдавия 2 0

Группа 3

Северная Ирландия - Чехия - 0:0

Сан-Марино - Польша - 0:2 

Голы: Смолярек, 35, Левандовски, 69

Словения - Словакия - 2:1

Голы: Новакович, 23, 81 - Якубко, 83

Польша 2 4

Словения 2 4

Словакия 2 3

Чехия 1 1

Северная Ирландия 2 1

Сан-Марино 1 0

Группа 4

Россия - Уэльс - 2:1

Голы: Павлюченко, 22 - пенальти, Погребняк, 81 - Ледли, 67

Азербайджан - Лихтенштейн - 0:0

Финляндия - Германия - 3:3

Голы: Йоханссон, 32, Вяйрюнен, 43, Сьелунд, 53 - Клозе, 38, 45, 83

Германия 2 4

Россия 1 3

Уэльс 2 3

Финляндия 1 1

Азербайджан 2 1

Лихтенштейн 2 1

Группа 5

Турция - Бельгия - 1:1

Голы: Белозоглу, 74 - пенальти - Сонк, 31

Босния - Эстония - 7:0

Голы: Мисимович, 25, 29, 57, Муслимович, 59, Джеко, 61, 72, Ибричич, 88

Испания - Армения - 4:0

Голы: Капдевила, 7, Вилья, 16, 79, Сенна, 83

Испания 2 6

Турция 2 4

Бельгия 2 4

Босния и Герцеговина 2 3

Армения 2 0

Эстония 2 0

Группа 6

Хорватия - Англия - 1:4

Голы: Манджукич, 78  - Уолкотт, 25, 59, 82, Руни, 63

Казахстан - Украина - 1:3

Голы: Остапенко, 70 - Назаренко, 45, 80, Шевченко, 53

Андорра - Беларусь - 1:3

Голы: Пуйоль, 66 - пенальти - Верховцов, 36, Родионов, 78, В. Глеб, 89

1 Англия 2 6

2 Украина 2 6

3 Беларусь 2 3

4 Хорватия 2 3

5 Казахстан 3 3

6 Андорра 3 0

Группа 7

Франция - Сербия - 2:1

Голы: Анри, 54, Анелька, 64 - Иванович, 76

Фарерские острова - Румыния - 0:1

Гол: Василич, 59

Литва - Австрия - 2:0 

Голы: Станкевичюс, 53, Данилевичюс, 58

Литва 2 6

Сербия 2 3

Австрия 2 3

Франция 2 3

Румыния 2 3

Фарерские острова 2 0

Группа 8

Италия - Грузия - 2:0

Голы: Де Росси, 17, 90

Черногория - Ирландия - 0:0

Италия 2 6

Ирландия 2 4

Черногория 2 2

Болгария 1 1

Кипр 1 0

Грузия 2 0

Группа 9

Македония - Голландия - 1:2 

Голы: Пандев, 78 - пенальти - Хейтинга, 46, ван дер, Варт, 60

Исландия - Шотландия - 1:2 

Голы: Гудьонсен, 77 - пенальти - Броадфут, 18, Робсон, 59

Голландия 1 3

Македония 2 3

Шотландия 2 3

Норвегия 1 1

Исландия 2 1

РБК

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