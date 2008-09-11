Результаты отборочных матчей ЧМ-2010 в Европе

Соперники сборной России потеряли очки

ЧМ-2010. Отборочный турнир. Европа. 2-й тур Группа 1 Албания - Мальта - 3:0 Голы: Богдани, 45, Дуро, 83, Далку, 89 Швеция - Венгрия - 2:1 Голы: Чельстрем, 54, Хольмен, 63 - Рудольф, 90 Португалия - Дания - 2:3 Голы: Нани, 42, Деку, 86 - пенальти - Бендтнер, 84, Поульсен, 90, Йенсен, 90 Страна И О Албания 2 4 Дания 2 4 Швеция 2 4 Португалия 2 3 Венгрия 2 1 Мальта 2 0 Группа 2 Швейцария - Люксембург - 1:2 Голы: Нкуфо, 43 - Страссер, 29, Левек, 86 Молдавия - Израиль - 1:2 Голы: Пикущак, 1 - Голан, 39, Сабан, 45 Латвия - Греция - 0:2 Голы: Гекас, 10, 50 Греция 2 6 Израиль 2 4 Латвия 2 3 Люксембург 2 3 Швейцария 2 1 Молдавия 2 0 Группа 3 Северная Ирландия - Чехия - 0:0 Сан-Марино - Польша - 0:2 Голы: Смолярек, 35, Левандовски, 69 Словения - Словакия - 2:1 Голы: Новакович, 23, 81 - Якубко, 83 Польша 2 4 Словения 2 4 Словакия 2 3 Чехия 1 1 Северная Ирландия 2 1 Сан-Марино 1 0 Группа 4 Россия - Уэльс - 2:1 Голы: Павлюченко, 22 - пенальти, Погребняк, 81 - Ледли, 67 Азербайджан - Лихтенштейн - 0:0 Финляндия - Германия - 3:3 Голы: Йоханссон, 32, Вяйрюнен, 43, Сьелунд, 53 - Клозе, 38, 45, 83 Германия 2 4 Россия 1 3 Уэльс 2 3 Финляндия 1 1 Азербайджан 2 1 Лихтенштейн 2 1 Группа 5 Турция - Бельгия - 1:1 Голы: Белозоглу, 74 - пенальти - Сонк, 31 Босния - Эстония - 7:0 Голы: Мисимович, 25, 29, 57, Муслимович, 59, Джеко, 61, 72, Ибричич, 88 Испания - Армения - 4:0 Голы: Капдевила, 7, Вилья, 16, 79, Сенна, 83 Испания 2 6 Турция 2 4 Бельгия 2 4 Босния и Герцеговина 2 3 Армения 2 0 Эстония 2 0 Группа 6 Хорватия - Англия - 1:4 Голы: Манджукич, 78 - Уолкотт, 25, 59, 82, Руни, 63 Казахстан - Украина - 1:3 Голы: Остапенко, 70 - Назаренко, 45, 80, Шевченко, 53 Андорра - Беларусь - 1:3 Голы: Пуйоль, 66 - пенальти - Верховцов, 36, Родионов, 78, В. Глеб, 89 1 Англия 2 6 2 Украина 2 6 3 Беларусь 2 3 4 Хорватия 2 3 5 Казахстан 3 3 6 Андорра 3 0 Группа 7 Франция - Сербия - 2:1 Голы: Анри, 54, Анелька, 64 - Иванович, 76 Фарерские острова - Румыния - 0:1 Гол: Василич, 59 Литва - Австрия - 2:0 Голы: Станкевичюс, 53, Данилевичюс, 58 Литва 2 6 Сербия 2 3 Австрия 2 3 Франция 2 3 Румыния 2 3 Фарерские острова 2 0 Группа 8 Италия - Грузия - 2:0 Голы: Де Росси, 17, 90 Черногория - Ирландия - 0:0 Италия 2 6 Ирландия 2 4 Черногория 2 2 Болгария 1 1 Кипр 1 0 Грузия 2 0 Группа 9 Македония - Голландия - 1:2 Голы: Пандев, 78 - пенальти - Хейтинга, 46, ван дер, Варт, 60 Исландия - Шотландия - 1:2 Голы: Гудьонсен, 77 - пенальти - Броадфут, 18, Робсон, 59 Голландия 1 3 Македония 2 3 Шотландия 2 3 Норвегия 1 1 Исландия 2 1 РБК

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