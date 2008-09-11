Сборная Украины победила во втором отборочном матче ЧМ-2010

Сборная Украины по футбола в своем втором отборочном матче к чемпионату мира 2010 года со счетом 3:1 победила в Алматы команду Казахстана.

На последней минуте первого тайма счет в матче открыл Сергей НАЗАРЕНКО, удачно сыгравший на добивании после удара Сергея СЕЛЕЗНЕВА.

Во второй половине игры на 12 минуте наша команда забила второй мяч - Андрей ШЕВЧЕНКО сыграл, как в свои лучшие годы. Приняв мяч в штрафной площадке казахов он удачно обработал его и метко пробил в дальний угол ворот.

После второго гола украинцы несколько остановились и предоставили Казахстану возможности создавать голевые ситуации. Одна из них завершилась голом - Сергей ОСТАПЕНКО воспользовался передачей на ход и с правого угла штрафной площадки попал в ворота Пятова.

Впрочем, последнюю точку во встрече поставили наши футболисты - дубль сделал Сергей НАЗАРЕНКО.

Выиграв у Казахстана, Украина набрала 6 очков и возглавила 6-ю группу.

Следующий матч наша сборная проведет в Харькове 11 октября. Соперником украинской дружины будет команда Хорватии.

Казахстан - Украина - 1:3

Казахстан: ЛОРИЯ, АЗОВСКИЙ, КУЧМА, ИРИСМЕТОВ, КАРПОВИЧ, АСАНБАЕВ (БАЙЖАНОВ, 73), СКОРЫХ, ОСТАПЕНКО, БАЛТИЕВ (УЗДЕНОВ, 86), ЖУМАСКАЛИЕВ, СМАКОВ

Украина: ПЯТОВ, КУЧЕР, ТИМОЩУК, ЯРМАШ, ШЕВЧЕНКО (ВОРОНИН, 87), АЛИЕВ, СЕЛЕЗНЕВ (ГОМЕНЮК, 86), ШЕВЧУК, ЛЕВЧЕНКО, МИХАЛИК, НАЗАРЕНКО (КРАВЧЕНКО, 81)

ГОЛЫ: ОСТАПЕНКО (68) - НАЗАРЕНКО (45, 80), ШЕВЧЕНКО (52).