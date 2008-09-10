Матч сборных Украины и Казахстана будут обслуживать немецкие арбитры

Отборочный матч чемпионата мира-2010 между национальными сборными Казахстана и Украины, который состоится сегодня в городе Алматы, будет обслуживать немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом БРИХОМ. Будут помогать ему лайнсмени Майк ПИКЕЛЬ и Торстен ШИФФНЕР, сообщают в Інформ-службі ФФУ.

Обязанности четвертого рефери будет исполнять Мануель ГРЕФЕ.

М.БРИХ, уроженец Мюнхена, обслуживал больше 70 поединков немецкой бундеслиги. Кроме этого, в 2003 году он судил поединки чемпионата Кореи.

33-летний БРИХ, который в свое время защитил докторскую диссертацию на тему «Стимулирования профессионального спорта местной властью», работает адвокатом банка. Статус арбитра ФИФА немец получил в январе 2007 года и на матчах при участии украинской сборной пока не работал.