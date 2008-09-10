Львов объявляет конкурс на стратегию городского транспортного движения

Львовский городской совет намеревается модернизировать и расширить украшаю узором городского транспорта и с этой целью объявляет международный конкурс на стратегию городского транспортного движения, сообщается на сайте Львовского горсовета.

В мэрии считают, что стимулом для расширения транспортной сети в городе является проведение Чемпионата Европы из футбола в 2012 году.

В частности, нуждается в разработке транспортное соединение со стадионом - акценты поставлены на прокладке трамвайного пути «Железнодорожный вокзал – Стадион».

По словам начальника управления внешнеэкономических отношений и инвестиций Сергея КИРАЛЯ, подготовка к ЕВРО-2012 нуждается в обновлении или формировании необходимой инфраструктуры, поскольку место будущего стадиона на данное время не имеет соединения с центром города.

Данный проект будет включать ремонт приблизительно 7 км уже существующих колей в центральной части города и строительство приблизительно 5 км новых через заселенные предместья.

Следует отметить, что Львов уже получил финансовую поддержку Германии. Денежные средства на этот проект ассигнуются Немецким Федеральным Министерством по делам окружающей среды через Банк Развития KFW.