Львов объявляет конкурс на стратегию городского транспортного движения

16:59, 10 сентября 2008
Футбол 2012
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Соединят будущий стадион с центром

Львовский городской совет намеревается модернизировать и расширить украшаю узором городского транспорта и с этой целью объявляет международный конкурс на стратегию городского транспортного движения, сообщается на сайте Львовского горсовета.

В мэрии считают, что стимулом для расширения транспортной сети в городе является проведение Чемпионата Европы из футбола в 2012 году.

В частности, нуждается в разработке транспортное соединение со стадионом - акценты поставлены на прокладке трамвайного пути «Железнодорожный вокзал – Стадион».

По словам начальника управления внешнеэкономических отношений и инвестиций Сергея КИРАЛЯ, подготовка к ЕВРО-2012 нуждается в обновлении или формировании необходимой инфраструктуры, поскольку место будущего стадиона на данное время не имеет соединения с центром города.

Данный проект будет включать ремонт приблизительно 7 км уже существующих колей в центральной части города и строительство приблизительно 5 км новых через заселенные предместья.

Следует отметить, что Львов уже получил финансовую поддержку Германии. Денежные средства на этот проект ассигнуются Немецким Федеральным Министерством по делам окружающей среды через Банк Развития KFW.

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