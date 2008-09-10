Милевский не поможет сборной Украины в Казахстане

Алексей Михайличенко не досчитался сразу трех игроков, которые вполне могут рассчитывать на место в основном составе.

Сегодня сборная Украины на выезде проведет второй матч отборочного раунда чемпионата мира-2010 с национальной командой Казахстана.

Как стало известно Football.ua, в Алматы из-за травм не помогут нашей команде Андрей Русол, Андрей Несмачный и Артем Милевский. Русол повредил колено, у Милевского то незначительное повреждение, о котором говорил накануне Алексей Михайличенко, а Несмачный все не может оправиться от травмы, мешающей ему регулярно играть в начале сезона.

Зато вместе с командой будет Денис Голайдо, пропустивший матч против Беларуси.

Матч квалификации на ЧМ-2010 Казахстан - Украина состоится сегодня в Алматы.

Начало матча в 19:00.

Прямая трансляция на телеканале "Украина".