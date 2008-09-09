Черновецкий проверит, как демонтируют ТРЦ «Троицкий»

Завтра, 10 сентября, в 12:00 при участии киевского городского головы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО состоится выездное заседание относительно проверки выполнения работ по демонтажу ТРЦ «Троицкий», расположенного возле НСК «Олимпийский», передаёт «Главред».

Как сообщалось ранее, демонтаж здания торгово-развлекательного центра «Троицкий» обещают завершить в октябре. Об этом сообщал генеральный директор ОАО «Киевметрострой» Владимир ПЕТРЕНКО.

Демонтаж ТРЦ «Троицкий» начался по настоянию УЕФА, которая заявила о невозможности проведения на НСК «Олимпийский» матчей Евро-2012, если не будет обеспечена безопасность болельщиков и их свободное перемещение на площади перед стадионом.

Демонтаж «Троицкого» начали как аварийные работы 20 марта с.г. Однако Министерство регионального развития и строительства Украины запретило сносить ТРЦ «Троицкий» без проектной документации, и работы были остановлены.

1 июля ОАО «Киевметрострой» снова начало работы по демонтажу «Троицкого», и тогда первый заместитель председателя КГГА Анатолий Голубченко пообещал, что здание будет снесено через 100 дней. Вместе с тем работы опять были остановлены из-за отсутствия документов относительно договоренностей о компенсации застройщику за снос здания перед НСК «Олимпийский». После официального оформления этих бумаг 19 июля в Киеве снова начались работы по демонтажу.

Киевсовет выделил из городского бюджета 27 млн грн на демонтаж наземной части данного центра.