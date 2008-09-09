Большую кольцевую дорогу вокруг Киева начнут строить в 2009 г.

Работы по строительству Большой кольцевой дороги вокруг Киева на участке от просп. Рокоссовского до ул. Богатырской (Оболонский район) планируется начать в следующем году.

Об этом говорится в распоряжении Киевской городской государственной администрации от 8 сентября, текст которого обнародован на официальном веб-портале столичной власти.

Согласно документу, разработка проектно-сметной документации должна быть завершена уже в нынешнем году.

Заказчиком разработки и строительства указанного участка Большой кольцевой дороги определено КП “Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева”, входящее в состав КК “Киевавтодор”. Предприятие-заказчик путем тендера определит генеральные проектную и строительную организации для проектирования и строительства дороги.

В свою очередь Главному управлению транспорта КГГА поручено подать инвестиционные предложения относительно финансирования всех работ, связанных со строительством участка Большой кольцевой дороги.

Указанный участок дороги будет строиться на земельном участке, отведенном решением Киевсовета от 23 октября 2003 г.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров распоряжением от 22 февраля 2008 г. № 326-р утвердил Генеральное направление прохождения Большой кольцевой дороги вокруг Киева.

Предпроектные предложения по строительству автомобильной дороги вокруг Киева предусматривают длину дороги в 213 км, из которых будет реконструировано 65 км существующей трассы (в ширину от 4 до 6 полос движения) и построено 168 км новой автотрассы. Дорога проляжет на расстоянии 27-41 км от центра Киева.

Трасса будет проходить по территории восьми районов Киевской области.

Проектом запланировано строительство около 150 искусственных инженерных сооружений – мостов, эстакад, подземных переходов. Вокруг автострады планируется сооружение логистических комплексов, гостиниц и других объектов.

15 апреля с.г. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на встрече с председателем Киевской облгосадминистрации Верой УЛЬЯНЧЕНКО отметил важность ускорения работы по строительству Большой кольцевой автодороги вокруг Киева. Он поручил областной госадминистрации разработать и внести на рассмотрение правительства предложения относительно внесения изменений в законодательные акты по исключению (выкупу) земельных участков для общественных нужд.