На месте евро-стадиона во Львове установят строительное местечко

Согласно графику геологические работы на месте будущего стадиона к Евро-2012 во Львове завершатся до 12 сентября и с начала следующей недели начнется установление вагонного строительного местечка и подведение к нему временных коммуникаций - воды и электроэнергии.

Как сообщается на официальном портале Львовского горсовета, компания Alpine Bаu GMBH сейчас осуществляет растаможивание вагонного местечка.

Как ранее сообщал УНИАН, в рамках графика строительства стадиона ОАО «Геотехнический институт» в настоящий момент проводит геологические работы, которые являются начальным этапом в подготовке к работам по сооружению фундамента.