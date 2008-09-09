Финансирование подготовки к ЧЕ-2012 в Харькове увеличено до 210 млн грн

Финансирования мероприятий по подготовке к ЕВРО-2012 в Харькове на 2008 год увеличено до 210 млн грн. (почти на 91 млн грн).

Об этом заявил директор Департамента по вопросам подготовки и проведения финального турнира Чемпионата Европы 2012 р и спорта Виктор ХРИСТОЕВ, сообщается на официальном сервере Харьковского горсовета.

По его словам, это повъязано с тем, что в подготовке к Чемпионату также будет активно задействована Полтава– к услугам гостей предложат 11 гостиниц и аэропорт.

По информации В.ХРИСТОЕВА, уже окончательно решен вопрос финансирования этого глобального мероприятия. Он отметил, что государственной программой на 2008 год была утверждена сумма 119,9 млн грн., а теперь цифра составляет 210,6 миллионов. Кроме того, по итогам семи месяцев текущего года профинансировано 99,5 млн грн., которая составляет 80,8% плану.

По словам городского чиновника, если сравнить приведенные цифры с показателями других шести принимающих городов, то Харьков является явным лидером - всего по Украине к плану на год профинансировано 34,2%, к плану на 7 месяцев - 71%.

Кроме этого, директор департамента сообщил, что в генеральном плане объектов развития инфраструктуры ЕВРО-2012, который будет представлен 18 сентября на заседании экспертного совета УЕФА, Харьков представлен по 7 главным заданиям. Среди них - стадионы, тренировочные базы, городской транспорт, гостиницы, медицинское обеспечение, аэропорт, городские дороги.

По последнему пункту, прибавил В.ХРИСТОЕВ, городской властью достигнуто предварительных договоренностей с Кабмином относительно софинансирования капремонта и строительство новых 24 дорог (600 тыс. грн.. - бюджет Харькова, 500 тыс. - госбюджет).

Справка УНИАН. Всего на реализацию программы подготовки Харькова к ЕВРО-2012 запланировано выделить 9,1 млрд грн. Из них государственного бюджета - 1,1 млрд грн, местных бюджетов - 844,8 млн грн и других источников финансирования - 7,1 млрд грн.