В Киеве будут развивать государственно-церковные отношения

Столичная власть подготовила Программу развития государственно-церковных отношений в городе Киеве до 2012 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом сегодня сказал заместитель Киевского городского председателя – секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ во время расширенного заседания Киевского городского совета церквей и религиозных организаций.

По его словам, «это документ, регламентирующий обязательства киевской городской власти, ее приоритеты и деятельность в отношениях с религиозными общинами, в который могут вносить свои предложения представители каждой религиозной конфессии столицы».

О.ДОВГИЙ также отметил, что по поручению Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО были проанализированы взаимоотношения столичной власти и религиозных общин и подготовлена программа реконструкции церковных памятников до 2012 года. «Уже утверждены планы восстановления Десятинной церкви, Ильинской церкви и церкви Ильи Пророка на ул. Жилянской», - сказал секретарь Киевсовета.

О.ДОВГИЙ отметил, что между киевской властью и религиозными общинами существует сотрудничество в вопросах землеотвода для строительства новых храмов, имущественного, духовного и просветительского характера, дотаций из городского бюджета, согласования и проведения тех или иных мероприятий, связанных с деятельностью той или другой конфессии.

Кроме того, секретарь Киевсовета добавил, что городская власть принимает участие в финансировании различных благотворительных проектов, в частности тех, которые касаются создания домов по уходу за бездомными, людьми преклонного возраста. Он также напомнил, что с 1 сентября во всех старших классах школ Киева введен курс «Христианской этики».

О.ДОВГИЙ подчеркнул, что столица является образцом для всей Украины того, насколько толерантно сосуществуют в городе все религиозные общины. «Киев является городом, в котором существует более тысячи религиозных организаций, и только благодаря толерантности, мудрости, пониманию необходимости компромиссов все религиозные акции проходят мирно, без столкновений», - отметил он.