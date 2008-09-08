Григория Суркиса поместят на банкноту?
Источники в Европейском центробанке
К чемпионату континента по футболу, который пройдет через четыре года в Украине и Польше, Европейский центробанк намерен ввести в обращение новую купюру. На банкноте номиналом 2012 евро будет помещен портрет президента Федерации футбола Украины Григория СУРКИСА.
Как сообщили источники, близкие к банковской элите Старого Света, проект новой банкноты был представлен на заседании Совета директоров центробанка, состоявшемся 4 сентября, и в целом утвержден.
Это значит, что в купюре, которая будет пущена в обращение летом 2012 г., возможна лишь незначительная коррекция ее дизайна.
Кстати, по данным того же источника, европейские банкиры намерены обратиться к украинским коллегам с предложением, чтобы «банкнота Суркиса» на время футбольного чемпионата была принята в свободный оборот и в Украине. Это избавит многочисленных европейских туристов от необходимости менять валюту и таким образом сделает их пребывание в нашей стране более комфортным.
Газета "2000"