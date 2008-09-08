Григория Суркиса поместят на банкноту?

К чемпионату континента по футболу, который пройдет через четыре года в Украине и Польше, Европейский центробанк намерен ввести в обращение новую купюру. На банкноте номиналом 2012 евро будет помещен портрет президента Федерации футбола Украины Григория СУРКИСА.

Как сообщили источники, близкие к банковской элите Старого Света, проект новой банкноты был представлен на заседании Совета директоров центробанка, состоявшемся 4 сентября, и в целом утвержден.

Это значит, что в купюре, которая будет пущена в обращение летом 2012 г., возможна лишь незначительная коррекция ее дизайна.

Кстати, по данным того же источника, европейские банкиры намерены обратиться к украинским коллегам с предложением, чтобы «банкнота Суркиса» на время футбольного чемпионата была принята в свободный оборот и в Украине. Это избавит многочисленных европейских туристов от необходимости менять валюту и таким образом сделает их пребывание в нашей стране более комфортным.

Газета "2000"