Львов перенимает опыт Китая для подготовки к ЧЕ-2012

В Киеве состоялась рабочая встреча с представителями делегации Китайской Народной Республики, в которой принял участие заместитель городского председателя Львова Александр ЖАРИКОВ. Целью встречи было ознакомление с достижениями китайских коллег в подготовке к проведению летних Олимпийских Игр 2008 года и обсуждения возможных общих инвестиционных проектов во Львове.

Об этом сообщается на официальном портале Львовского горсовета.

Делегацию Китайской Народной Республики возглавлял вице-президент китайской государственной корпорации «Road & Bridge Corporation», которая специализируется на строительстве дорог и мостов. Следует отметить, что корпорация «Road & Bridge Corporation» является наибольшей строительной организацией Китая, а также входит в десятку ведущих строительных организаций мира.

Перед визитом в Украину, представители корпорации подали предложения относительно строительства в Украине автомагистрали «Восток-Запад», которая позволит соединить между собой соответствующие границы государства. Поданные проектные предложения оцениваются в 7 млрд долларов США, а в качестве инвесторов готовые выступить Китайское отделение ЄксІм-банку, а также Национальный Банк Китая.

В рамках встречи О.ЖАРИКОВ осуществил презентацию самых актуальных инвестиционных проектов в городе. Особенное внимание было уделено проектам из строительства нового стадиона и перестройки прилегающей к нему территории. Собравшиеся были ознакомлены с инвестиционными предложениями города относительно перестройки транспортной инфраструктуры, в частности паркингов.

По словам О.Жарикова, коллеги из Китая также были проинформированы об открытии международного тендера на определение исполнителя разработки дорожно-транспортной стратегии города с учетом пилотного проекта строительства трамвайного пути от главного железнодорожного вокзала к стадиону.

В ходе рабочей встречи делегация КНР была приглашена принять участие в работе Международного экономического форума, который состоится во Львове 1-3 октября.