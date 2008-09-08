Возле Харькова оборудуют парковки к Евро-2012

Руководством Харьковского и Дергачивского районов, которые непосредственно примыкают к Харькову, прорабатывается вопрос относительно определения земельных участков для обустройства буферных зон при въезде в город для временной парковки (отстоя) транспортных средств, задействованых в период проведения финальной части "Євро-2012" в Харьковской области.

Об этом сообщается на сайте Харьковской ОДА.

В Дергачевском районе уже есть предложения по 4 таким зонам. Буферные зоны будут располагаться на подъезде к городу Харькову в непосредственной близости к автотрассам, окружной дороге с учетом последующего переезда туристов, болельщиков на общественном транспорте. Они будут иметь: показатели движения к (от) буферной зоны, освещение, охрану, противопожарные средства, воду, санитарные условия, передвижные медицинские пункты, пункты техобслуживания, временные киоски для торговли необходимыми в дороге товарами, продажи карт, справочников, сувенирной продукции.

В области прорабатывается вопрос налаживания транспортного обслуживания участников и гостей финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу в 150 километровой зоне от стадиона "Металлист" с использованием транспортных средств отечественного производства.

Существующая транспортная схема города и области достаточно развита и в целом в данное время обеспечивает потребности населения в пассажирских перевозках и сообщении стадиона "Металлист" с аэропортом, железнодорожными вокзалами, автостанциями, линиями метрополитена, маршрутами электро- и автотранспорта. В данное время ежесуточно на пригородные и междугородные автобусные маршруты выходят около 1100 автобусов, 320 вагонов метрополитена, 500 единиц трамваев и троллейбусов, около 1200 автобусов различной пассажировместимости.

Государственной целевой программой "Евро-2012" предусматривается обновление в Харькове парка трамвайных вагонов в количестве 70 единиц с общим объемом финансирования 169,1 млн.грн., обновление парка троллейбусов в количестве 24 единиц с общим объемом финансирования 24,0 млн.грн.

После определения маршрутов следования болельщиков объединенное уставное территориальное предприятие "Южная железная дорога" готово внести изменения в расписание движения и проложит дополнительные направления и увеличит количество поездов согласнопотребностям транспортного обслуживания участников и гостей финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

В перевозках на Евро-2012 будут задействованы пассажирские вагоны производства Крюковского вагоностроительного завода, рельсовые автобусы, строительство которых планируется начать на вышеупомянутом заводе, а также электропоезда переменного тока ЭПЛ производства Холдинговой Кампании "Луганск-тепловоз".