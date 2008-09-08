К 2012 году в Киеве появится 55 новых гостиниц

К началу ЕВРО-2012 в Киеве появится 55 новых гостиниц на 13169 номеров. Среди них будет 15 "пятизвездных" гостиниц на 5515 номеров, 24 "четырехзвездных" на 4577 номеров. Гостиниц категории "три звезды" будет 14, а количество номеров в них 2622, появятся также и 2 "двухзвездные" гостиницы на 455 номеров.

Об этом со ссылкой на первого заместителя председателя КМДА Анатолия ГОЛУБЧЕНКО сообщается на официальном веб-портале Киевской городской власти.

По словам А.ГОЛУБЧЕНКО, чтобы полностью обеспечить потребность в местах для размещения болельщиков и участников Евро-2012, в Киеве планируется реконструировать 28 общежитий на 12 тыс. мест, построить 6 общежитий на 3,5 тыс. мест. Также намечено использовать 27 общежитий гостиничного типа и комнат для приезжих с общим числом мест -298. Задействуют также международный молодежный центр на 15 тыс. мест.

"Дополнительные потребности для размещения болельщиков и участников могут быть обеспечены благодаря трем флотелям на акватории Днепра, да и гостиницам, которые строятся в Киевской области", - рассказал Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

Он напомнил, что на сегодняшний день в столице существует лишь три гостиницы категории "5 звезд" - "Премьер Палац", "Опера", "Святая София Hayatt Ридженси Киев". В целом в гостиничной сети города по состоянию на начало 2008 года имелось 16140 мест.