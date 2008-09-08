Шахтер проиграл Бешикташу, а Металлург команде Блохина
11:04, 08 сентября 2008Футбол 2012
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Не очень удачный день...
В воскресенье состоялось несколько товарищеских матчей, которые оказались не очень удачными для украинских команд. Так донецкий Шахтер в Стамбуле проиграл будущему сопернику харьковского Металлиста в Кубке УЕФА Бешикташу, а лидер украинского чемпионата, еще один донецкий клуб, Металлург уступил команде Олега Блохина.
Товарищеские матчи
Бешикташ - Шахтёр 2:0
Голы: Нобре 2 , Узумчу 75
Москва - Металлург Д. 4:2
Голы: Вукич 41, Лопес 53, 79, Чижек 73 - Даниловский 22 (пен), 50
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