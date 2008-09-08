Во Львове подрались футбольные фаны из Беларуси и Украины

Как сообщает ЗИК со ссылкой на источник в правоохранительных органах, 6 сентября, около 17.00 во Львове на ул. Стрыйской возле автовокзала состоялось столкновение футбольных фанов из Беларуси и Украины.

По сообщению правоохранителей, с обеих сторон собралось почти по 150 человек, которые устроили драку.

Разнимать украинско-белорусских фанов прибыли представители спецподразделения „Беркут”. В результате, участники драки из Беларуси были сопровождены на стадион, а украинским парням пришлось давать свои объяснения в райотделах Львова, отмечает ЗИК.