Первый официальный матч национальной сборной Украины из футбола под руководством Алексея МИХАЙЛИЧЕНКО завершился победой. В матче группового этапа Чемпионата мира из футбола 2010 года в группе 6 сборная Украины победила с минимальным счетом сборную Беларуси.

Украина - Беларусь 1:0 (Шевченко 90+3 пен.)

Вся игра прошла при нулях на табло и без явных признаков игры, способной принести результат. К концу матча украинская сборная бросилась спасать свои планы на выигрыш, все же создала ряд не очень акцентированых моментов, которые белорусский вратарь и защитники сумели отразить.

Результат пришел на последних секундах, когда судья, исправляя свою ошибку за неназначенный бесспорный пенальти, назначил формальный пенальти за мяч, попавший в руку. Удар Шевченко низом под самую штангу был мастерским. 1:0.

Встречу во Львове, на стадионе "Украина", обслуживала судейская бригада из Италии. Главный арбитр - Никола РИЦЦОЛИ, лайнсмены - Алессандро СТАНЬЙОЛИ и Кристиано КАПЕЛЛИ.

Украина - ПЬЯТОВ, ТИМОЩУК, ЯРМАШ, РУСОЛ, КАЛИНИЧЕНКО (АЛИЕВ, 46), ВОРОНИН (СЕЛЕЗНЕВ, 58), ШЕВЧУК, МИЛЕВСКИЙ (ШЕВЧЕНКО, 74), КРАВЧЕНКО, МИХАЛИК, НАЗАРЕНКО.

Беларусь - ЖЕВНОВ, КУЛЬЧИЙ, ФИЛИПЕНКО, ОМЕЛЬЯНЧУК, КОРИТЬКО (ЧУХЛЕЙ, 68), БУЛИГА (Вячеслав ГЛЕБ, 72), СТРАХАНОВИЧ, Александр ГЛЕБ, КУТУЗОВ, ПУТИЛО (ПАВЛОВ, 80), ВЕРХОВЦОВ.