Ющенко откроет новый стадион в Днепропетровске

Днепропетровск. 4 сентября. УНИАН. 14 сентября, в День города, в Днепропетровске в открытии стадиона «Арена-Днепр» примет участие Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель Днепропетровской облгосадминистрации Виктор БОНДАРЬ.

Он также отметил, что в церемонии открытия стадиона примет участие и основной инвестор строительства Игорь КОЛОМОЙСКИЙ.

По словам В.БОНДАРЯ, в этот же день Президент примет участие в открытии мемориального комплекса жертвам Голодомора вблизи Днепропетровска.

Также Президенту будет представлен проект реконструкции Мемориала Славы в облцентре, реконструкция которого будет завершена к 65-летию победы во Второй мировой войне. Председатель облгосадминистрации сообщил, что он внес предложение о создании музея Великой Отечественной Войны рядом с Мемориалом Славы.