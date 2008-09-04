До 10 октября будет определена стоимость реконструкции «Олимпийского»

Немецкое архитектурного бюро GMP, выступающее генеральным проектировщиком реконструкции НСК «Олимпийский», 10 октября определит смету стоимости строительных работ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО.

Он отметил, что в соответствии с графиком выполнения проектных работ, согласованным на этой неделе, GMP von Gerkan, Marg und Partner взяло на себя обязательства ускорить процесс.

«На 10 октября мы будем иметь полную смету расчета стоимости строительства», - сказал министр.

При этом планируется, что немецкое архитектурное бюро окончательно завершит свою работу до июня 2010 года, а затем будет контролировать выполнение проекта.

По данным Министерства по делам семьи, молодежи и спорта, стоимость проектировочных работ, включая услуги украинских адапторов, составит 163 млн. грн.

Ю.ПАВЛЕНКО считает, что в случае сохранения такой динамики выполнения графика работ НСК «Олимпийский» будет введен в действие согласно требованиям УЕФА.

«Сегодня реконструкция НСК «Олимпийский» проходит полностью в соответствии с графиком выполнения строительных работ (утвержден 7 июля т.г. - УНИАН), который согласован с УЕФА», - отметил министр.

При этом Ю.ПАВЛЕНКО добавил, что в настоящее время проходит конкурс по определению специализированного международного консультанта, который будет контролировать выполнение проекта.

Как сообщал УНИАН, 7 августа этого года Государственное предприятие НСК ”Олимпийский” подписало договор о выполнении работ по реконструкции стадиона с немецким архитектурным бюро GMP von Gerkan, Marg und Partner.

Договор был подписан согласно решению межведомственной рабочей группы по реконструкции НСК ”Олимпийский”, которая была создана в соответствии с распоряжением Кабинета министров Украины 5 июля 2007 года, после проведения переговоров между Министерством Украины по делам семьи, молодежи и спорта и потенциальными компаниями-проектантами.

Согласно договору, предусмотрены три стадии работ. Первая – презентация концептуального проекта на протяжении 60 дней. Вторая – собственно рабочий проект, который должен быть подан на протяжении 180 дней (параллельно будут осуществляться строительные работы). Третий этап – рабочая документация (параллельно сопровождение строительства до 2010 года).