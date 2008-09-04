«Киевгорстрой» завершит демонтаж НСК «Олимпийский» до конца года

Холдинговая компания «Киевгорстрой» намерена завершить демонтаж НСК «Олимпийский» до конца этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил главный инженер ХК «Киевгорстрой» Александр ГАЛИЦКИЙ.

По его словам, первый этап демонтажа, который включает проведение демонтажных работ внутри стадионной чаши – снос трибун первого и второго ярусов, – планируется завершить в сентябре.

При этом второй этап, к которому планируется приступить в октябре, включает работы по демонтажу подходов к стадиону, лестниц, футбольного поля, дорожек, а также инженерных сооружений. Все демонтажные работы планируется завершить в декабре.

По словам А.ГАЛИЦКОГО, стоимость демонтажных работ, выполняемых ХК «Киевгорстрой», составляет около 10 млн. грн.

Он также добавил, что на площадке работает около 200 человек, а в «пиковое время» в демонтажных работах будет занято около 5 тысяч работников.

А.ГАЛИЦКИЙ уточнил, что на определенные виды работ компания планирует привлекать подрядчиков, в том числе иностранных.

В свою очередь, министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО сообщил, что за ходом реконструкции стадиона можно будет наблюдать в онлайн-режиме, поскольку на стройке установят камеры, а строительные работы будут вестись круглосуточно.

В Министерстве по делам семьи, молодежи и спорта также отметили, что Минрегионстрой разработал для реконструкции стадиона отдельный порядок, которым разрешил выполнять строительные работы параллельно с разработкой проекта реконструкции НСК «Олимпийский».

Напомним, ХК «Киевгорстрой», выступающая генеральным подрядчиком демонтажных работ НСК «Олимпийский», начала демонтаж бетонных конструкций первого яруса стадиона 14 августа т.г.

Подрядчиком по выполнению специализированных, технически сложных демонтажных работ на стадионе выступает ОАО «Мостобуд».