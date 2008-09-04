Днепропетровск готов расселить гостей Евро-2012

На сегодняшний день в Днепропетровске только одна пятизвездочная гостиница ,которая была сертифицирована экспертами УЕФА. Это отельный комплекс «Украина».

Всего же к Евро-2012 для принятия особо важных гостей в Днепропетровске необходимо 1530 номеров класса люкс, сообщают в горсовете.

К пятизвездочным гостиницам у представителей международных футбольных организаций особенные требования. Например, определенный метраж парковки, наличие конференц-залов, лифтов и тому подобное. Именно поэтому наши пятизвездочные гостиницы (которые, как правило, не отвечают мировым стандартам) не всегда устраивают экспертов УЕФА.

Но, по словам заместителя городского головы Ирины ЗАЙЦЕВОЙ, пока повода для беспокойства нет. Согласно требованиям УЕФА, гостиницы могут располагаться не только в том городе, где проводится чемпионат, но и в стокилометровой зоне вокруг него.

Таким образом, Днепропетровск может использовать отели, которые находятся за городом. Кроме того, власти Запорожья предложили расселить гостей в их отеле «Yes», который соответствует всем требованиям.

Всего в генеральном плане подготовки Днепропетровска к Евро-2012 предусмотрено 33 гостиницы. Только за последние время в городе было построено 7 четырех- и пятизвездочных отелей и сейчас ожидается их сертификация. Всего же в Днепропетровске на данный момент свыше пяти тысяч номеров разного уровня - от эконом класса, до элитных апартаментов.

Кроме гостиниц, участники чемпионата и болельщики будут расселяться в апартаменты квартирного типа. Инвесторы уже направили в городской совет письмо, в котором дали обязательство предоставить к Евро-2012 меблированные номера.

«Это дано известная мировая практика. Строятся новые жилые дом, на время проведения чемпионата они функционируют как гостиницы, а потом выставляются на продажу», - добавила начальник управления по подготовке и проведению Евро-2012 городского совета Наталья ЧЕРНЫШОВА.