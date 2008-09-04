Англоязычные указатели дорог к «Металлисту» появились в Харькове

В Харькове на проспекте Гагарина по маршрутам движения участников чемпионата Евро-2012 установленные первые дорожные указатели стадиона «Металлист», сообщается на сайте горсовета.

Эти работы выполнены в рамках городской целевой программы подготовки и проведения в Украине Евро-2012, а именно - задание №15: «Строительство, реконструкция и создание в г. Харькове и на прилегающих территориях по маршрутам движения участников чемпионата и туристов надлежащей инфраструктуры, разработки специальных туристических маршрутов».

В целом, как сообщили в Департаменте по вопросам подготовки и проведения финального турнира ЧЕ-12 и спорта, предусматривается установление указателей к проведению в октябре игр «Кубка УЕФА» при участии футбольной команды «Металлист» и отборочной игры к чемпионату Мира 2010 года между национальными сборными командами Украины и Хорватии, которая состоится 11 октября 2008 года.

Также на основных улицах города будут устанавливаться указания аэропорта и железнодорожного вокзала.