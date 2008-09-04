”Киевгорстрой” хочет реконструировать НСК «Олимпийский»

Холдинговая компания “Киевгорсторой» намерена участвовать в конкурсе на определение генерального подрядчика реконструкции НСК «Олимпийский».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил главный инженер ХК «Киевгорстрой» Александр ГАЛИЦКИЙ.

Он отметил, что не видит другой строительной организации в Киеве, способной справиться с таким объемом работ. Среди преимуществ компании А.ГАЛИЦКИЙ назвал то, что она насчитывает 40 тысяч работников и может предоставить для реконструкции около 10 тысяч человек. При этом у компании есть опыт и соответствующая техника для осуществления инженерной подготовки строительной площадки.

Единственной альтернативой «Киевгорстрою» он считает привлечение в качестве генподрядчика реконструкции НСК «Олимпийский» иностранную компанию.

В свою очередь, министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО отметил, что межведомственная рабочая группа под руководством Ивана ВАСЮНИКА рассматривает предложения относительно генерального подрядчика реконструкции «Олимпийского». «В соответствии с графиком, через несколько недель будет утвержден генподрядчик», - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, холдинговая компания «Киевгорстрой», выступающая генеральным подрядчиком демонтажных работ НСК «Олимпийский», намерена завершить работы до 5 сентября.

Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 38 акционерных обществ, от 10% до 30% акций которых принадлежат компании, 6 дочерних предприятий, в которых ”Киевгорстрой” владеет 100% пакетом акций, и 51 предприятие – на правах ассоциированного члена.

По итогам 2007 года холдинговая компания «Киевгорстрой» ввела в эксплуатацию 731,7 тыс. кв. м жилья, что на 0,8% больше, чем годом ранее.

В прошлом году компания ввела в эксплуатацию 43 многоэтажных дома, из них в регионах Украины – 10 жилых домов площадью 91,8 тыс. кв. м.

В Киеве в 2007 году компания ввела 320,9 тыс. кв. м жилья как заказчик и 427,5 тыс. кв. м как инвестор, а также построила пять школ и один детсад.

Доля инвестиций населения в строительство жилья компанией в 2007 году составила 82,6% (в 2006 году – 75,9%).