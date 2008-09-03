Марафон ”Киев - Варшава, вместе к Евро 2012” встретили в Житомире

Более 200 житомирян встретили участников международного марафона ”Киев - Варшава, вместе к Евро 2012”.

Как передает корреспондент УНИАН, торжества по случаю прибытия участников марафона состоялись в Житомире на площади Королева с участием представителей городской и областной власти, общественности и журналистов.

Возле кинотеатра ”Октябрь” участники марафона - инвалиды-колясочники и спортсмены-любители - рассказали житомирянам о своем намерении успешно доехать до Варшавы в поддержку проведения в Украине и Польше ”Евро-2012”.

По случаю прибытия в город марафона житомиряне подготовили праздничное шоу с участием юных исполнителей и ансамбля бального танца. Представители областной власти встретили участников марафона хлебом-солью и пожелали успехов в достижении цели. Сейчас участники марафона оправились в Ривне, где также планируют обратиться к жителям города с призывом поддержать идею проведения в Украине ”Евро-2012”.

Напомним, что участниками Международного марафона ”Киев - Варшава, вместе к Евро 2012” являются 12 человек - спортсмены-колясочники, которые на протяжении двух недель планируют преодолеть расстояние из Киева до Варшавы.