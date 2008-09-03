Правительство решило, как обезопасить Евро-2012

Правительственный комитет по вопросам правовой политики одобрил проект распоряжения Кабинета Министров Украины "Про одобрение Концепции обеспечения безопасности и правопорядка во время проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года из футболу".

Об этом сообщается на Правительственном портале.

В Концепции разработанные общие принципы обеспечения безопасного проведения чемпионата Европы 2012 года из футбола.

Среди основных мероприятий предусмотренных концепцией, планируется оказывать экстренную помощь за единственным телефонным номером "112".