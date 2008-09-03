Правительство решило, как обезопасить Евро-2012
16:41, 03 сентября 2008Футбол 2012
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Экстренная помощь - за номером "112"
Правительственный комитет по вопросам правовой политики одобрил проект распоряжения Кабинета Министров Украины "Про одобрение Концепции обеспечения безопасности и правопорядка во время проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года из футболу".
Об этом сообщается на Правительственном портале.
В Концепции разработанные общие принципы обеспечения безопасного проведения чемпионата Европы 2012 года из футбола.
Среди основных мероприятий предусмотренных концепцией, планируется оказывать экстренную помощь за единственным телефонным номером "112".
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